Как в Минкультуры Карелии оценивают работу Андрея Редькина, весной возглавившего кинотеатр "Премьер"

Андрей Редькин, который в апреле возглавил АУ "Центр культуры "Премьер" в Петрозаводске, "большой молодец, сумел выстроить работу с коллективом", сообщила замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева.

Напомним, на протяжении долгого времени пост директора Центра культуры "Премьер" занимала Екатерина Анисимова. Но весной неожиданно для многих Анисимова была уволена, а новым директором "Премьера" стал председатель молодежного правительства Карелии 2 созыва, бывший член штаба регионального отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 28-летний Андрей Редькин.

В ближайшее время, как стало известно "Столице на Онего", произойдет объединение "Премьера" с двумя другими учреждениями культуры: Центром национальных культур и народного творчества и медиа-центром "Vыход".

Не исключено, что единую структуру возглавит Андрей Редькин. В Минкультуры Карелии не скрывают, что довольны его работой на посту директора "Премьера", но говорить о конкретных кандидатурах на должность руководителя объединенной структуры считают преждевременным.

"Премьер" (с 16 апреля 2018 года, - прим. ред.) возглавляет Андрей Анатольевич Редькин. Он большой молодец, сумел выстроить работу с коллективом. Но я не хочу сказать, что именно он станет руководителем единого учреждения. Распоряжение по реорганизации запущено, но говорить о конкретных кандидатурах на пост директора преждевременно", - отметила в интервью "Столицы на Онего" Варвара Лебедева.

Подробнее о грядущей реорганизации можно почитать вот здесь.