Как в период самоизоляции изменились ваши отношения в семье? (ОПРОС)

В Карелии введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля, большинство жителей республики уже почти месяц остаются дома.

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим всеобщей самоизоляции в республике с 1 по 30 апреля.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

В результате большое количество людей сидят дома уже почти месяц. "Столица на Онего" интересуется: Как в период самоизоляции изменились ваши отношения в семье?

Ответить на вопрос можно здесь.