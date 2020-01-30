Как в Петрозаводске не стать жертвой парковочных войн

В полиции Петрозаводска рассказали, как поступать в ситуации, когда ваш автомобиль повредили на парковке, потому что кто-то решил, что вы заняли его место.

Корреспондент "Столицы на Онего" решила узнать у участкового полиции, что делать, если неизвестные испортили вам автомобиль, посчитав, что вы припарковали его неправильно, и как не стать фигурантом уголовного дела и не испортить из-за минутной агрессии жизнь себе и своим детям.

В ситуациях разбирались с участковым уполномоченным отдела полиции №3 Петрозаводска Ольгой Киселевой.

Оговоримся сразу, что речь пойдет только о парковке на общей территории, то есть это не платная парковка, не частный двор, не место за шлагбаумом.

Ситуация №1

Вы припарковали свой автомобиль во дворе на общей территории, а когда пришли, то увидели, что кто-то посчитал, что вы заняли его место, и в наказание закидал вашу машину грязью, мусором… Испачкал, но не повредил ничего. Или выкрутил ниппеля, спустив колеса. Что делать?

- Если вы пришли, а ваш автомобиль загрязнен, но не имеет никаких повреждений, то для начала необходимо все зафиксировать на фото, позвонить в полицию по телефону "02". После чего на место прибудет сотрудник полиции, произведет осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, также зафиксирует загрязнения. Произведет опрос собственника и просмотрит камеры видеонаблюдения, если они установлены во дворе.

Дальше виновный гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Ему грозит административный штраф в размере 500 рублей.

Ситуация №2

Если вы припарковали свой автомобиль, а кто-то посчитал, что вы заняли его место, и в отместку нанес повреждения вашему транспортному средству – сломал дворники, оторвал номер, поцарапал… Что делать?

Ответ читайте здесь.