Как в России будет работать льготная ипотека на деревянные дома

В России перезапустили программу льготных кредитов на покупку деревянных домов.

В этом году программу доработали – ее действие продлили до 2021 года включительно, бюджет вырос с 200 млн рублей до 400 млн рублей ежегодно, увеличен срок предоставления кредита, предусмотрено субсидирование кредитования строительства и приобретения деревянных домов на несколько лет. Еще одно новое условие – срок передачи компанией деревянного дома заемщику не должен превышать четырех месяцев с даты заключения договора, чтобы обезопасить клиентов от долгостроев, пишет карельское издание со ссылкой на РБК.

Согласно постановлению, можно купить дом (домокоплект) только заводского изготовления у компании (предприятия), которое относится к организации лесопромышленного комплекса. Так что теоретически покупатель может сам установить готовый домокомплект на своем участке.

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