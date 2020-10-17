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Как водить машину осенью, чтобы не попасть в беду

Новости. Общество
12:45, 18 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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В МЧС Карелии дали рекомендации водителям по безопасному вождению в осенний период.

"Дожди, туман, листопад - все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за рулем, - напомнили в региональном Управлении МЧС. - И только водитель, который принимает все меры предосторожности, сможет преодолеть трудные участки пути. На мокром асфальте и дороге, покрытой листьями, опасны обгоны и резкое торможение. Совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта".

Простые правила от МЧС Карелии:

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.

Необходимо помнить, что в осенью световой день короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автомобиля в дождь необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла. Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения.

При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема.

При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на передаче, плавно притормаживая.

Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения - залог безопасности на дороге.

Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.

Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность - надежная гарантия безаварийной езды.

Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи - это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких.

Принять меры к экономии заряда батареи.

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-10-18 13:09:55
У нас машин нет по разным причинам, но зато мы в безопасности, ибо иногда ходим пешком, но в основном торчим в интернетах, фоткаем котиков, читаем стишки и ругаем власть почем зря. А это весьма безопасно.
кир
2020-10-18 12:58:19
Ничего не поможет самобытным.
Гость
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