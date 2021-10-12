Как вы относитесь к введению в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных мест? (ОПРОС)

С 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест, призванная ограничить дальнейший рост заболеваемости ковидом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 15 октября на территории республики системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий будет необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня.

Как вы относитесь к этому решению властей? Поможет ли эта система остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом или спровоцирует массовое нарушение прав граждан?

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