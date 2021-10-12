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Как вы относитесь к введению в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных мест? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:39, 12 Октября 2021
фото: © Александр Щербак / ТАСС

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С 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест, призванная ограничить дальнейший рост заболеваемости ковидом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 15 октября на территории республики системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий будет необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня.

Как вы относитесь к этому решению властей? Поможет ли эта система остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом или спровоцирует массовое нарушение прав граждан?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Тамара
2021-10-12 15:24:37
Надо было это сделать за неделю до выборов, хотя бы "медицина" зашевелилась, правда всё одно 65% избирателей вообще не ходили на "выборы"...в связи с бессмысленностью....
zanoza
2021-10-12 15:43:22
Тамара, а пришли бы на выборы эти 65%, смотришь и аппозиция бы в ГД и власти появилась.
NEZITIC
2021-10-12 15:21:01
попахивает фашизмом
zanoza
2021-10-12 14:57:30
Очередная несусветная глупость, вот как я к этому отношусь!
Изя
2021-10-12 15:14:56
zanoza, Вы то умная и всё понимаете , другие почему то беспросветно нет .
stranger
2021-10-12 14:49:45
Предполагаю, когда львиная доля бюджета уходит на силовиков и ВПК, а наука и медицина на правах "золушки", можно использовать любые карательные меры. Эффективность, сложно сказать, хотя у нас ухитряются воровать даже с убытков.
комба
2021-10-12 15:12:53
stranger, какая наука и медицина в Карелии? Не смешите моего кота. Нет от вас никакой пользы. Одни затраты.
Бабенка
2021-10-12 14:23:46
Пофиг. Будете исполнять. Все.
Изя
2021-10-12 14:10:51
" А в деревне Гадюкино опять идут дожди " ( Хазанов )
drug
2021-10-12 14:09:31
Все пустое. Как они без паспортов будут сверять данные.
У многих пенсионеров нет современных смартфонов - нет почты и они не получили справки на госуслуги о вакцинации.
Как быть ?
Наше мнение им не интересно.
Вася
2021-10-12 14:24:34
drug, Справки в поликлинике дают сразу,ха,ха.
drug
2021-10-12 15:01:35
Вася, странный ты. Тебя точно от того привили ?
Не дают там справки - доказано и неоднократно !!!
Т.к. вакцинация происходит не только в поликлиниках.
Изя
2021-10-12 14:42:47
Васссссилий, а чему радуешься , ааа???) :) )
Изя
2021-10-12 14:21:54
drug, "если туп как дерево , родишься баобабом " ( Высоцкий )

У вы , и это не о Вас ))) :)
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