Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды

Вурст избавилась от роскошной прически.

Австриец Томас Нойвирт в свое время наделал немало шума в российском обществе. Его альтер-эго — бородатая красавица Кончита Вурст — стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", пишет "Узнай все".

Тома Нойвирта не назовешь брутальным мачо и без платья Кончиты Вурст — под бородой скрывается тонкий юноша со смазливым лицом.

Недавно Нойвирт, известный своей склонностью к дерзким экспериментам с внешностью, снова сменил имидж: он отрезал свои роскошные длинные волосы до короткого "ёжика", а женственные платья заменил радикальным кожаным корсетом и тяжелыми даже на вид цепями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Узнай всё (@uznayvse) 2 Апр 2019 в 11:41 PDT

Uznayvse.ru решили вспомнить, что скрывается за имиджем и Кончиты Вурст, и Тома Нойвирта. Оказалось, что тридцатилетний певец до сих пор выглядит как хрупкий и вполне симпатичный юноша: встретив его на улице, вы бы не подумали, что это тот самый эпатажный исполнитель.