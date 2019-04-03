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Новости. Общество
23:30, 03 Апреля 2019
фото: © Архив EPA/ERWIN SCHERIAU

Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды

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Вурст избавилась от роскошной прически.

Австриец Томас Нойвирт в свое время наделал немало шума в российском обществе. Его альтер-эго — бородатая красавица Кончита Вурст — стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", пишет "Узнай все".

Тома Нойвирта не назовешь брутальным мачо и без платья Кончиты Вурст — под бородой скрывается тонкий юноша со смазливым лицом.

Недавно Нойвирт, известный своей склонностью к дерзким экспериментам с внешностью, снова сменил имидж: он отрезал свои роскошные длинные волосы до короткого "ёжика", а женственные платья заменил радикальным кожаным корсетом и тяжелыми даже на вид цепями.

 
 
 
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Публикация от Узнай всё (@uznayvse)

 

Uznayvse.ru решили вспомнить, что скрывается за имиджем и Кончиты Вурст, и Тома Нойвирта. Оказалось, что тридцатилетний певец до сих пор выглядит как хрупкий и вполне симпатичный юноша: встретив его на улице, вы бы не подумали, что это тот самый эпатажный исполнитель.

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