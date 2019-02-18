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Новости. Общество
11:52, 18 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов, "Столица на Онего"

Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски в сравнении с Карелией

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Журналист "Столицы на Онего" сравнил, как обстоят дела с содержанием маленьких сельских школ Норвегии и Карелии.

"Когда-то в школе Нейдена учились около ста детей, но когда мы ее закрывали, в ней оставалось всего четыре ученика, – рассказывает мэр норвежского Кикинеса Рюне Рафаэльсен. – Конечно, людям хотелось сохранить школу в своей деревне, но когда ты политик, тебе приходится определять приоритеты".

Одним из таких приоритетов, судя по словам главы коммуны, станет строительство в Сер-Варангере нового образовательного учреждения, где смогут обучаться учащиеся из "оптимизируемых" маленьких школ. В том, что "оптимизация" затронет не одну сельскую школу в этой приграничной коммуне, свидетельствуют демографические данные. В последние годы количество учащихся в муниципалитете сократилось на двести человек, и норвежские власти вынуждены урезать ассигнования на содержание школ.

Картина, в общем, напоминает то, что происходит сегодня в Карелии. Ситуация с маленькими сельскими школами не идеальна даже в стране с самым высоким в мире уровнем жизни. Однако отмечу несколько серьезных отличий между "оптимизацией" по-норвежски и "оптимизацией" по-карельски.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-18 13:07:31
Ну правильно , у них оптимизация с человеческим подходом , а у нас ? У нас в погоне за экономией бюджета о людях мало думают! Теперь нам сказки рассказывают как построят современные школы (целых три!). Поздно шашкой махать! Античеловеческая оптимизация уже прошлась катком по людям! Им что сейчас делать? Детей в интернат отдать? А вы своих бы отдали? А детки которые остались без садиков? Их то куда? Может сразу в роддоме от детей прикажите отказываться?
кир
2019-02-18 13:58:25
zanoza, идет исторический процесс исчезновения малых деревень, языков и диалектов. Это не остановить. Просто наши люди как всегда топорно работают. Чего вы сидите там, где работы нет? Никто не будет её вам искать.
Может вы думаете, что раньше лучше было? Не лучше. При большевиках миллионы людей бежали из деревень, чтобы выжить, когда коров отобрали от семей с малыми детьми. Выжили. И сейчас выживут.
User
2019-02-18 13:35:38
Земляу
2019-02-18 13:03:10
Интересная , познавательная статья и поучительная для наших чиновников . Если бы еще всякие дебилы не комментировали её ,было бы хорошо .
Неравнодушный
2019-02-18 12:57:56
Сейчас если кто действительно хочет учиться, так он и в Гамбии выучится. Главное - чтобы интернет был, и желание.
кир
2019-02-18 12:26:27
Поташев не наш человек. Он не изработался на ниве труда. Уму непостижимо, сколько таких бездельников в России! Сравнивает несравнимое. Чего привязался к кадетскому училищу - нормальному учебному заведению? В то время как Норвегия воевала на стороне фашистской Германии, а сейчас проводит с американцами враждебные нам военные учения. А он в пример её ставит. Нельзя давать ему СМИ.
zanoza
2019-02-18 12:58:17
кир, перестаньте всё в кучу смешивать ! При чём тут политика и социалка? Они в отличие от наших властей всё делают обдуманно , а не с плеча рубят!
User
2019-02-18 12:13:01
Нашли с кем сравнивать! Там же сплошная бездуховность и сомнительные ценности. То ли дело наши вяличие, духовность и скрепы.
кир
2019-02-18 12:34:48
User, ты просто мелкий подпевала либерастов. У тебя самого за душой ничего нет - одни и те же избитые фразы из года в год. Уехал, радуйся и живи там. Нет, ему там тоже не фонтан, тут надо выразить свою сущность в рабочее время. Да и работёнка у тебя так себе, не выше уровня тёмного охранника. :)
User
2019-02-18 13:18:34
кир, питаться надо хорошо. А то две горсти соево-пальмовой снеди в день негативно сказываются на работе головного мозга.
кир
2019-02-18 13:47:14
User, все есть в магазине и на грядке, если что. Неужели жизнь надо положить ради еды? Если здоров. Нет, если есть бзик, тогда другое дело.
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