Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски в сравнении с Карелией

Журналист "Столицы на Онего" сравнил, как обстоят дела с содержанием маленьких сельских школ Норвегии и Карелии.

"Когда-то в школе Нейдена учились около ста детей, но когда мы ее закрывали, в ней оставалось всего четыре ученика, – рассказывает мэр норвежского Кикинеса Рюне Рафаэльсен. – Конечно, людям хотелось сохранить школу в своей деревне, но когда ты политик, тебе приходится определять приоритеты".

Одним из таких приоритетов, судя по словам главы коммуны, станет строительство в Сер-Варангере нового образовательного учреждения, где смогут обучаться учащиеся из "оптимизируемых" маленьких школ. В том, что "оптимизация" затронет не одну сельскую школу в этой приграничной коммуне, свидетельствуют демографические данные. В последние годы количество учащихся в муниципалитете сократилось на двести человек, и норвежские власти вынуждены урезать ассигнования на содержание школ.

Картина, в общем, напоминает то, что происходит сегодня в Карелии. Ситуация с маленькими сельскими школами не идеальна даже в стране с самым высоким в мире уровнем жизни. Однако отмечу несколько серьезных отличий между "оптимизацией" по-норвежски и "оптимизацией" по-карельски.

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