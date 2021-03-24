Как вырастить чернику на участке

Саженцы можно купить в специализированном садовническом супермаркете, на ярмарках, выставках или же отправиться в лес.

Черника – одна из полезных и любимых культур, а также является многолетним растением, за плодами которого люди ежегодно привыкли отправляться в лес. Опытные дачники выделяют два основных типа высаживания побегов черники в своем огороде: окультуренный и дикий.

Условия для выращивания черники

Конечно же, правильнее будет купить саженец, не гарантировано, что лесной куст, привыкший к дикому микроклимату, приноровится к условиям на огородном участке.

Для того, чтобы растение было крепким, регулярно плодоносило, нужны подходящие условия. Здесь стоит учесть несколько пунктов.



1. Значительная часть дачников думает неправильно, уверяя, что черника тенелюбивое растение. Объясняют они это тем, что она произрастает в хвойных частях природы. Но свет для черники пойдет только лишь на пользу. Только при хорошем освещении ваш куст будет правильно развиваться.

2. Кусты данной ягоды прихотливы к влажному грунту, повышенной влажности воздуха. Таким образом, если существует на участке пруд, стоит усадить черничку на его берегу.

3. При выборе почвы для посадки саженца следует остановиться на дренируемом кислом грунте. Для подкисления применяются специальные удобрения, можно самостоятельно приготовить смесь, использовав обычный уксус и воду.

Далее следует заняться посадкой. Данный процесс содержит ряд особенностей. Ягоду можно садить как весной, так и осенью. Садовникам чаще всего ближе осенняя посадка, так как за зиму куст укоренится и к весне пустится в рост.

Почву необходимо подготовить заранее, подкислить ее и продренажить. Если есть необходимость, то удобрить ее. Размер лунки для черники требуется небольшой – около 35 см в ширину и длину, а глубина не более 50 см. При посадке в почву использовать нужно 2-3 кустика. Главное не забыть полить грунт до посадки, это требуется для лучшего схватывания корневой системы.

Правила посадки черники в открытый грунт

Для того, чтобы растение развивалось правильно, необходимо расправить корни при высадке саженцев. В конце остается засыпать кустики и полить водой, также рекомендуют присыпать листьями для лучшего эффекта сохранения влаги. Чтобы с осадками не попадал грунт с краев в ямку с саженцем, полезным будет сделать бортики ямы, оградить рубероидом, дощечками.

Правильный уход поможет вырастить здоровые и вкусные кусты черники. Урожай будет обильным, если проводить поливку регулярно. Для того, чтобы убедиться в правильности полива кустов, следует копнуть землю примерно на 20 см, и, если почва в меру влажная, значит все в порядке.

После влажной процедуры землю нужно прорыхлить, чтобы в ваши ростки попадал кислород. Пропалывать чернику огородники советуют тщательно и регулярно.

Обрезка и удобрение растения

Еще одна не менее важная процедура – это обрезка подрастающих кустов. Для положительного развития черники нужно оставлять около 10 крепких побегов, остальное можно удалить.

Удобрять растения можно только минералами, стоит помнить, что органические подкормки отрицательно воздействуют на рост вашего черничного сада. Самым приятным этапом является сбор созревших ягод. Каждый куст довольно плодороден. Получать урожай с лета до самой осени, возможно лишь при грамотном уходе за садом.

Черника является достаточно полезной ягодой. Она способствует улучшению зрения и укреплению иммунитета. Каждый человек, имеющий свой огород, желает видеть у себя на грядках данную культуру. В данной публикации описаны самые главные правила при посадке данной ягоды, а также полезные советы по ее уходу. Выращивать данную породу ягод не составит труда.

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