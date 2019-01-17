Как женщины выбирают мужчин для секса

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Ученые выяснили, чем руководствуются женщины на подсознательном уровне, когда выбирают партнера для секса.
Несмотря на то, что все люди имеют асимметрию во внешности, представительниц прекрасного пола привлекает именно симметричность, пишет "В курсе.ру".
Асимметрия лица говорит о признаках генетической мутации. Кроме того, это говорит о том, что мужчина вел нездоровый образ жизни.
Таким образом, женщина на подсознательном уровне отталкивает мужчин с выраженной асимметрией.
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