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Как жители Карелии могут добиться благоустройства своих дворов и парков – инструкция

Новости. Общество
16:31, 12 Апреля 2021
фото: © Минстрой Карелии
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Минстрой Карелии и администрация Петрозаводска разъяснили, как жители республики могут добиться благоустройства дворов, парков и других территорий.

Для этого все жалеющие могут принять участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».  Для благоустройства дворов или общественных территорий – парков, скверов, пляжей, пешеходных зон, площадей и т. д. выделяются деньги из федерального бюджета. В Карелии на средства проекта уже привели в порядок 545 дворов и 275 общественных зон. В планах на 2021 год – 80 общественных территорий и 101 двор.


© Минстрой Карелии

Программа работает в городах и сельских поселениях с численностью населения не менее 1 тыс. человек. Другие населенные пункты могут участвовать в программах поддержки местных инициатив или поддержки ТОС.

За счет средств программы «Формирование комфортной городской среды» во дворах многоквартирных домов можно сделать базовое благоустройство: асфальтирование, освещение, установку скамеек и урн. На эти работы никаких дополнительных сборов с жителей не требуется. А если жильцы хотят установить во дворе детскую площадку, парковку или озеленить территорию, то искать деньги придется самим. На общественных территориях объем работ определяется в каждом конкретном случае с учетом мнения граждан.

Чтобы участвовать в программе необходимо провести собрание жильцов всех домов, к которым относится двор с участием представителей управляющей организации. Если домами управляют различные компании, потребуется делегировать полномочия одной из них – она должна будет заключить соглашение с местной администрацией о предоставлении субсидии.


© Минстрой Карелии

«На собрании жильцы принимают совместное решение об участии в проекте, определяют виды работ, и при помощи сотрудников УК составляют смету. Информацию заносят в протокол. Затем управляющая организация подает заявку по установленной форме в администрацию. К заявке прилагаются протокол собрания, сметы на каждый вид работ, фото территории и составленный управляющей организацией паспорт благоустройства дворовой территории. Правильно оформленные документы допускаются к участию в программе и проходят через конкурс. Заявке присваиваются баллы в зависимости от количества участников собрания, готовности жильцов принять личное трудовое участие в благоустройстве, например, провести субботник, информированности жильцов и других факторы. Чем больше баллов, тем выше шансы попасть в программу в этом году. Если не попали, расстраиваться не стоит, откорректируйте заявку и подавайте в следующем году», – разъяснили в администрации Петрозаводска.

Для благоустроили парка или сквера, используется другая схема. Заявку в местную администрацию на включение общественной территории в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» может подать любой житель города или поселка. Местные власти специально предупреждают о сборе предложений. Когда заявки собраны, выносится решение о включении того или иного объекта в программу. Если в городе или поселке живет менее 20 тысяч человек, список объектов благоустройства определяет общественная комиссия с учетом проведенных общественных обсуждений. Активисты могут войти в ее состав и участвовать в выборе.


© Минстрой Карелии

В населенных пунктах, где поживает больше 20 тысяч человек (в Карелии таких четыре – Петрозаводск, Костомукша, Кондопога и Сегежа), территории-претенденты выставляются на рейтинговое голосование и окончательный выбор делают все жители. В этом году голосование впервые будет проходить на общероссийском ресурсе 10.gorodsreda.ru. На платформе размещены списки территорий, выставленных на голосование.

Чтобы отдать голос за объект благоустройства, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, зайти на сайт проекта с 26 апреля по 30 мая и проголосовать за выбранную территорию. Также можно использовать мобильный телефон или воспользоваться помощью волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды». Участвовать могут люди старше 14 лет, проживающие в городах-участниках голосования.

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