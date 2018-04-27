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Новости. Погода
15:23, 27 Апреля 2018

Какая погода ждет жителей Карелии на первомайские праздники

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В карельском Гидрометцентре рассказали, надо ли будет брать зонт на демонстрацию и смогут ли жители Карелии отдохнуть на природе.

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина сообщила, что первомайские праздники пройдут преимущественно без осадков.

"30 апреля дождь закончится, - сказала Елена Ишкина. - Дождливая погода сохранится лишь на юге Карелии - в Олонецком, Пряжинском районах, до Петрозаводска осадки не дойдут. 1 мая ночью ожидается ноль градусов, днем +8...+10 градусов, но будет холодный ветер с озера".

Также, по информации синоптиков, 2 мая в первой половине дня осадков не ожидается.

"Дождь придет к нам 2 мая только в 20.00, - заверили в Гидрометцентре. - Ночью температура опустится до ноля, днем потеплеет до +8...+10 градусов".

По словам Ишкиной, сильные дожди ожидаются 3 мая, но это будет уже рабочий день.

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