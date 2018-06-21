"Какая-то девушка судорожно пыталась выдрать из земли ветку, чтобы ему кинуть"

Жена погибшего на водопаде Кивач туриста рассказала "Столице на Онего", как он тонул.

"Это было между порогами, - объяснила Анастасия, - он съехал с мокрого камня и упал на гладкое пространство, не в бурлящий поток. Он еще пытался зацепиться за берег, но камни, видимо, были скользкие, и ему это не удалось. Его несло течением к порогу. Я хоть и рядом стояла, но так как беременная, не смогла быстро пройти по камням и как-то ухватить его. У меня в глазах был ужас. Мой муж видел это. Он физически был сильным, плавал хорошо, когда-то служил в ВДВ. Я стояла и кричала. Он понял, что сейчас нельзя паниковать, и поплыл. Он не просто бултыхался в воде, как некоторые говорят, он плыл, пока не упал в этот бурлящий порог. И когда он туда упал, я побежала как раз к смотровой площадке, где заканчивается этот порог. Я кричала: пожалуйста, помогите, кто-нибудь видел, он вынырнул? Все люди, которые там стояли, были в недоумении, никто ничего не видел".

"Там нет никаких средств помощи, - объяснила жена погибшего, - ни багра, ни веревки, ни спасательного круга. Мой муж очень долго плыл, и если бы ему кто-нибудь что-нибудь кинул, какой-нибудь длинный крюк, он бы уцепился за него. Он не бултыхался, не паниковал, он просто плыл. Какая-то девушка судорожно пыталась выдрать из земли какую-то ветку, чтобы ему кинуть, но у нее ничего не вышло…"

Полный рассказ жены погибшего читайте здесь.