Какие дороги ремонтируются в Петрозаводске сегодня, рассказали в мэрии

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В Петрозаводске продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в настоящее время работы ведутся в центре города и в Университетском городке.
На улице Дзержинского подрядчик фрезерует старое полотно. На участке улицы Кирова (от проспекта Ленина до набережной Варкауса) и на Университетской улице укладывают верхние слои покрытия. В ближайшее время начнётся фрезерование проспекта Александра Невского.
Администрация города просит водителей при движении по этим участкам быть предельно внимательными, руководствоваться установленными там знаками и положениями Правил дорожного движения.
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