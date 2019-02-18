Какие минусы работы Парфенчикова в Карелии за два года?

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Если говорить о неудачах команды Парфенчикова, то явный минус связан с реализацией федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Федеральные чиновники, курирующие ФЦП, - Николай Патрушев и Рашид Нургалиев, - отмечают низкую эффективность выполнения решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. В вину ставится несоблюдение сроков реализации запланированных мероприятий и поручений, говорится о рисках незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Еще один повод для недовольства – ни один резидент от бизнеса так и не пришел на промплощадку в Надвоицах, построенную за счет федеральных средств по программе развития моногородов. Более 200 миллионов Карелии придется возвращать в федеральный бюджет. И хотя не Парфенчиков принимал решение строить этот никому не нужный объект, спрашивают все равно с него. А учитывая, что в Надвоицах по решению собственника – компании РУСАЛ – прекратил работу алюминиевый завод, все вместе это становится большой головной болью для действующей власти.

Конечно, после истории с Сунским бором, жители Карелии ждали от Парфенчикова волшебного решения других точечных проблем. Но "Невский пассаж" так и остался стоять пристройкой к жилому дому – решение суда о сносе не выполнено. Детский сад в микрорайоне Древлянка-8 так и не принял малышей – оборудованное "под ключ" и полностью готовое к эксплуатации здание не было выкуплено государством. За то, что планы по оптимизации стали воплощаться в жизнь без предварительного обсуждения с жителями районов, не поплатился должностью министр образования Морозов.

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