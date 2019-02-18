Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:01, 18 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Какие минусы работы Парфенчикова в Карелии за два года?

Загрузка...

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Если говорить о неудачах команды Парфенчикова, то явный минус связан с реализацией федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Федеральные чиновники, курирующие ФЦП, - Николай Патрушев и Рашид Нургалиев, - отмечают низкую эффективность выполнения решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. В вину ставится несоблюдение сроков реализации запланированных мероприятий и поручений, говорится о рисках незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Еще один повод для недовольства – ни один резидент от бизнеса так и не пришел на промплощадку в Надвоицах, построенную за счет федеральных средств по программе развития моногородов. Более 200 миллионов Карелии придется возвращать в федеральный бюджет. И хотя не Парфенчиков принимал решение строить этот никому не нужный объект, спрашивают все равно с него. А учитывая, что в Надвоицах по решению собственника – компании РУСАЛ – прекратил работу алюминиевый завод, все вместе это становится большой головной болью для действующей власти.

Конечно, после истории с Сунским бором, жители Карелии ждали от Парфенчикова волшебного решения других точечных проблем. Но "Невский пассаж" так и остался стоять пристройкой к жилому дому – решение суда о сносе не выполнено. Детский сад в микрорайоне Древлянка-8 так и не принял малышей – оборудованное "под ключ" и полностью готовое к эксплуатации здание не было выкуплено государством. За то, что планы по оптимизации стали воплощаться в жизнь без предварительного обсуждения с жителями районов, не поплатился должностью министр образования Морозов.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2019-02-18 17:50:47
когда и где совсем не важно
важнее почему и как
ещё важнее с кем и сколько
и кстати между прочим чем
Изя
2019-02-18 16:09:40
Наталья Захарчук , Вы чо там в порыве в эйфории пребываете от работы ПАО , одну и ту же статью читателем только под другим названием " впариваете " . Однако , какофа лубоф к голове рэ ка.
В последнее время всё какие то сомнительные персонажи вас ( редакцию ) посещают .
zanoza
2019-02-18 16:51:50
Изя, та статья была про плюсы , а теперь про минусы. Оригиналы!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

Сегодня 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 9
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
Сегодня 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»