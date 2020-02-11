Какие ошибки нельзя допускать на собеседовании

Почему не стоит спрашивать о пряниках, какие факты о прошлом работодателе лучше унести с собой в могилу и почему эйчары не любят напористых.

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ГородРабот.ру опросил HR-менеджеров – какие ошибки на собеседовании допускают соискатели. Вот 5 самых частых ошибок – не повторяй их, если хочешь получить работу.

Не бери с собой друга

…или маму. Серьёзно, ты уже взрослый и работать будешь самостоятельно. Команда ГородРабот.ру знает случаи, когда кандидат приходил на собеседование с другом.

Придёшь на собеседование с мамой – эйчар тут же отсечёт твою кандидатуру. Никто не хочет нянчиться с маменькиным сыночком. Это докажет твою несамостоятельность и неспособность выполнять серьёзные задачи.

Не показывай свою напористость

На собеседовании ты можешь понравиться эйчару. У тебя море идей и ты готов реализовывать их прямо сейчас.

Однако твои мысли могут идти вразрез с мнением руководства. Объяснить свою точку зрения – неплохо. Плохо, когда начинаешь отстаивать её вопреки всему остальному.

Грамотный эйчар поймёт – с таким сотрудником много проблем. К чему работодателю лишняя нервотрёпка?

Не начинай разговор с пряников

Бесплатный кофе, обеды за счёт работодателя, шведский стол по утрам и корпоративный абонемент на фитнес – это, конечно, здорово. Но пришёл ты сюда, чтобы работать.

О таких нюансах часто пишут в вакансиях компании. Если работодатель описал все прелести корпоративной культуры, нет смысла переспрашивать об этом снова – вряд ли он соврал.

По крайней мере, когда эйчар предложит тебе задать свои вопросы – начни с уточнения по рабочим вопросам. О больничных, отпускных и премиях спроси напоследок.

Не говори плохо о предыдущем начальнике



Постарайся не обсуждать свои отношения с руководством и коллегами на собеседовании. Даже если уволился из-за моббинга.

Эйчар может решить, что причина конфликта кроется в тебе. Обстановка в коллективе важна любому работодателю – он не станет брать кандидата, который провоцирует ссоры или интриги.

Не делись смелыми планами

Каждый второй мечтает когда-нибудь оказаться в кресле начальника. Однако руководству лучше на это не намекать –никто не станет брать на работу кандидата, который хочет занять его место.

О том, кем видишь себя в компании через 5 лет, говори сдержанно.

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