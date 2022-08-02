Какие продукты питания стали менее доступными для населения Карелии

Доступность основных продуктов питания для населения Карелии упала за последние 5 лет из-за снижения покупательской способности.

Это следует из данных Карелиястата, который подсчитал, сколько продуктов мог купить среднестатистический потребитель на сумму среднедушевого дохода в 2017–2021 годах.

Для этого был составлен перечень продовольственных товаров, в который включены 24 наименования продуктов. По 15 позициями покупательская способность населения снизилась

Например, в 2017 году среднедушевого дохода было достаточно, чтобы купить 1068 килограмм картофеля. В 2021 году среднестатистический потребитель мог позволить себе всего 800 килограмм. Уровень цен и размер среднедушевого дохода 5 лет назад позволяли купить более 512 килограмм крупы, а в 2021 году — лишь 458 килограмм.

Снизилась доступность говядины, рыбы, вермишели и ряда других продуктов

Вместе с тем, более доступными для населения Карелии стали хлеб, молоко, куриное мясо и другие продовольственные товары, включенные в перечень.