"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 22 апреля.

В 12.00 в торгово-развлекательном центре «Макси» откроется фотовыставка "Мой заповедник" в рамках всероссийского крупномасштабного проекта "Заповедный пояс".

В 17.00 в Карельской государственной филармонии состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию КРОО "Общество украинской культуры "Калина".

В 18.00 в Музыкальном театре РК состоится концерт Надежды Павловой.