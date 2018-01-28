"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 28 января.

В 10.00 в Петрозаводске на стадионе "Коммунальник" будет дан старт третьего дня этапа кубка мира по ездовому спорту, соревнований по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По земле Сампо".

В 10.00 на лыжной трассе "Фонтаны" пройдет фестиваль "Зимние Фонтаны".

В 12.00 состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований "Шиповка юных". Место проведения - Манеж ПетрГУ (ул.Герцена, 31Б).

В 14.00 в Губернаторском парке состоится добрый фестиваль "Снежок 2.0".