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Новости. Общество
08:30, 10 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 10 марта.

С 9 по 10 марта в Петрозаводске на территории РСК "Курган" проходит Чемпионат и Первенство РК по лыжным гонкам.

С 9 по 11 марта. Национальный музей РК. Сеанс обзорной экскурсии по музею "Экскурсионная мозаика".

С 10 по 11 марта проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди мужчин "Русский Север". (г. Кондопога, ул. Промышленная, 2, Дворец спорта "Кондопога"). Начао соревнований в 10.00.

В Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева состоится праздничный концерт "Весна идет!". Начало в 15.00.

В Городском выставочном зале Петрозаводска (пр. Ленина, 26) мастер класс-класс "Полет на карельском воздушном шаре". Начало в 13.00 .

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