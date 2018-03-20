"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 20 марта.

В 10.00 состоится заседание правительства Республики Карелия, на котором будет рассмотрен проект Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года. Также на заседании будут подведены итоги реализации в 2017 году на территории Карелии приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", рассмотрены итоги реализации государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия" в 2017 году и определены задачи на 2018 год.

В 10.00 в конференц-зале Больницы скорой медицинской помощи состоится встреча заместителя министра здравоохранения РК Романа Савина с работниками станции по вопросам оплаты труда.

В 11.00 пройдет пресс-конференция главного судебного пристава Республики Карелия Андрея Галямова.

В 15.00 в центре спортивных игр "Десяточка" (ул. Ключевая, 14) стартует Школьная волейбольная лига.

В 16.00 в Большом зале администрации Петрозаводска состоится вручение сертификатов приемным семьям от благотворительного фонда "Катрен".

В 19.00 в спортивном комплексе "Луми" в Петрозаводске даст концерт певец, участник шоу "Холостяк" Егор Крид.