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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 28 января.
В 10.00 в Петрозаводске на стадионе "Коммунальник" будет дан старт третьего дня этапа кубка мира по ездовому спорту, соревнований по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По земле Сампо".
В 10.00 на лыжной трассе "Фонтаны" пройдет фестиваль "Зимние Фонтаны".
В 12.00 состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований "Шиповка юных". Место проведения - Манеж ПетрГУ (ул.Герцена, 31Б).
В 14.00 в Губернаторском парке состоится добрый фестиваль "Снежок 2.0".
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