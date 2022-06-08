Каким будет высшее образование в Карелии после выхода страны из Болонского процесса

Российское образование находится на пороге реформы в связи с выходом страны из Болонского процесса: как перемены отразятся на образовании в Карелии.

Для региональных вузов отказ от Болонской системы является не сильно тревожным фактором, поскольку по ряду направлений подготовки местными университетами сохранены программы «специалитета» — прежнего пятилетнего цикла подготовки студентов. Об этом в беседе со «Столицей на Онего» рассказала старший научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Ольга Поташева.

При этом разочарование после предполагаемых реформ могут испытать студенты, которые связывают свою образовательную стратегию со стажировками в европейских странах. Подобные международные программы обучения могут исчезнуть, несмотря на существующую успешную практику.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».