Каким должен быть памятник бойцу Яше Степанову в Петрозаводске?

Эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года, обсудили в Общественной палате Карелии.

Пять эскизов памятника, установленного в середине 90-х другом и сослуживцем Степанова Максимом Марковым в районе Ключевского карьера, представили на площадке Общественной палаты. Прежний памятник был демонтирован во время расчистки территории под строительство детского сада.

Свои работы представили петрозаводский скульптор Александр Ким и архитектор Александр Савельев, а также руководитель поискового клуба "Север" Любовь Нифантьева, жительница микрорайона "Ключевая" Анастасия Барбашина и гражданский активист Дарья Каликина.

Педагог Любовь Нифантьева принесла в Общественную палату даже небольшой макет памятного знака, который изготовили ее коллеги по городской школе N3. Этот знак представляет собой композицию из валуна, на котором будет установлена табличка с именем Якова Степанова, снятая с разрушенного памятника, и рассеченная каменная стела с вырезанным профилем звезды.

"Вопрос о переносе памятного знака мы уже продумывали давно, – подчеркнула Нифантьева. – В прошлом году мы изготовили памятник, нашли спонсоров и прошли комиссию, которая утверждает памятники города Петрозаводска. Памятник не прошел эту комиссию, я согласилась с этим, потому что дизайн памятника для города должен быть более интересным. Они мне потом прислали бумагу о том, что разрешается, то есть комиссия не возражает против переноса памятного знака, но с учетом того, что мы доработаем макет".

Подробнее об обсуждении эскизов памятника Яше Степанову читайте здесь.