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Какими были ключевые события в экономике Карелии в 2021 году

Новости. Общество
17:50, 30 Декабря 2021
фото: © Максим Стулов / ТАСС

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«Столица на Онего» подвела итоги уходящего 2021 года и назвала главные события в экономике региона.

Ситуация в экономике Карелии к концу года выглядит противоречиво. С одной стороны, растут инвестиции и доходы бюджета, оживились торговля и общепит, а с другой — сокращается производство в большинстве отраслей промышленности, выросла доля убыточный предприятий, инфляция «съела» рост зарплат и пенсий.

Общее, хотя и неполное представление о том, каким выдался уходящий год для экономики Карелии, дает доклад Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия». В этом документе приведена статистика пока только за 9 месяцев, но и она позволяет проследить основные экономические тренды, определявшие ситуацию в республике в 2021 году.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».

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