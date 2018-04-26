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Новости. Общество
18:00, 26 Апреля 2018

Какой шоколад полезен для здоровья, рассказали ученые

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Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность.

К такому выводу пришли медики из Университета Лома-Линда в США, об их работе пишет EurekAlert.

В своей работе ученые сфокусировались на влиянии на организм какао, в то время как предыдущие исследования касались преимущественно изучения воздействия на человека сахара, отмечает РИА Новости.

В ходе исследования было установлено, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов оказывает положительное влияние на иммунитет человека

Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые участвуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.

Кроме того, употребление всего 48 граммов шоколада оказалось достаточным для улучшения способности к обучению и запоминанию. Так, электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

Также было выявлено влияние шоколада на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.

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