Какой урожай вы собрали на своем участке в нынешнем году?

Выясним, довольны ли урожаем 2023 года жители Карелии.

Пришла осень, а вместе с ней и пора собирать урожай. Дачники в Карелии в нынешнем году хвастаются сбором ягод, овощей и прочих даров природы и плодов собственных усилий. Соцсети пестрят фотографиями успехов, достигнутых на приусадебных участках.

Лето порадовало жителей республики, несмотря на прохладный июль. Июнь и особенно август выдались жаркими. И в сентябре лето никак не хочет уходить из Карелии, помогая огородникам спокойно собрать все, что уродилось на грядках.

Даже деревья, за которыми никто не следил, плодоносят на славу. Жители Петрозаводска отметили нынешней осенью богатый урожай яблок на улицах города.

«Столица на Онего» открыла опрос, чтобы выяснить, довольны ли урожаем в нынешнем году жители республики.