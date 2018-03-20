Каково работать на "скорой" в Петрозаводске?

Поводом для встречи коллектива петрозаводской станции скорой помощи с замминистра здравоохранения Карелии Романом Савиным послужили недовольство уровнем оплаты труда и серьезная обида на республиканский Минздрав.

По словам медиков "скорой", антисанитария, агрессивные больные, встречающие "то с ножом, то с пистолетом", - постоянные спутники их профессиональной деятельности. Нередко попадаются пациенты с открытой формой туберкулеза, кишечными инфекциями. Переодеться и провести санитарную обработку между вызовами времени нет. Вот и приходится после истекающего кровью "клиента" с ножевым ранением и туберкулезом везти в необработанной машине другого пациента.

При этом работникам "скорой" уменьшили выплаты – "ночные", "выездные", "вредности". - Вы считаете, что у нас стало меньше вредности за работу с кровью, с больными разными скрытыми инфекциями? У нас стало меньше ДТП? Мы не подвергаемся риску заражения? – обратились к замминистра из зала. – В коллективе очень большая текучесть, сейчас бывают такие смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого. Бывают такие смены, когда на станции нет и трех врачебных бригад. То есть интенсивность работы увеличилась, но многие надбавки у нас отобрали. Раньше за ночные дежурства доплачивали 100 процентов, теперь – 60… Люди фактически работают за копейки.

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