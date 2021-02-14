Какую валюту не стоит покупать, рассказал экономист

Стало известно, валюты каких стран могут преподнести неприятные сюрпризы.

Какую валюту сейчас не стоит покупать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.



Если не принимать во внимание "маргиналов" типа северокорейской воны или венесуэльского боливара, то среди плохих для убежища валют в 2021 году можно выделить китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты, считает он.

Как это ни парадоксально, плохим вложением является китайский юань.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", – уточняет Казанский.

Длительное время гонконгский доллар был переоценен из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений.

"Однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточной рискованной валютой для инвестиций", – полагает Александр Казанский.

Достаточно посмотреть на колебания HKD по отношению к рублю в последние месяцы – от 102 рублей за 10 HKD в ноябре прошлого года до 94 в декабре и 98 в январе 2021-го.

Практически все африканские и латиноамериканские валюты также являются весьма опасными для покупки.

"Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых", – заключает эксперт.