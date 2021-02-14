Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии 5
Сегодня 07:25
Государство как инвестор 1
Сегодня 16:30
Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего (ФОТО, ВИДЕО) 27
Сегодня 13:37
Жительница Карелии осталась без прав за передачу руля пьяному водителю 3
Сегодня 08:20
Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей
14.02.2021 21:40
Охлопков обнаружил в воскресенье очередь в пункте вакцинации от COVID-19 в Петрозаводске 3
Сегодня 07:15

Какую валюту не стоит покупать, рассказал экономист

Новости. Экономика
20:40, 15 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Стало известно, валюты каких стран могут преподнести неприятные сюрпризы.

Какую валюту сейчас не стоит покупать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Если не принимать во внимание "маргиналов" типа северокорейской воны или венесуэльского боливара, то среди плохих для убежища валют в 2021 году можно выделить китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты, считает он.

Как это ни парадоксально, плохим вложением является китайский юань.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", – уточняет Казанский.

Длительное время гонконгский доллар был переоценен из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений.
"Однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточной рискованной валютой для инвестиций", – полагает Александр Казанский.

Достаточно посмотреть на колебания HKD по отношению к рублю в последние месяцы – от 102 рублей за 10 HKD в ноябре прошлого года до 94 в декабре и 98 в январе 2021-го.
Практически все африканские и латиноамериканские валюты также являются весьма опасными для покупки.

"Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых", – заключает эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-15 21:01:35
берлинский пациент зарплату в рейхсмарках получает
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

Сегодня 16:30
Капитал
Государство как инвестор 1
На что планируется потратить более пяти миллиардов рублей из региональной адресной инвестиционной программы Карелии?
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
Сегодня 14:51
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 8
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»