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Новости. Общество
16:50, 25 Марта 2019

Календарь РКС "Любимцы водной стихии" получил I место в номинации "Фотообразы" конкурса РАСО

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Корпоративный календарь "Российских коммунальных систем" стал победителем в престижной номинации общероссийского конкурса "Корпоративный календарь-2019" – "Фотообразы".

Организаторами в двенадцатый раз выступили Российская ассоциация по связям с общественностью и рекламная группа PR-Проект.

На конкурс "Корпоративный календарь" в этом году было подано 58 заявок от 43 компаний из 21 города России. Вошедшие в шорт-лист работы, выбранные заочным голосованием экспертного совета, претендовали на награды в десяти номинациях. За право быть первыми в номинации "Фотообразы" наряду с РКС боролось 20 крупнейших нефтяных, судостроительных, нефтегазовых, энергетических, фармацевтических и других компаний.

"Невероятно сложно признать, но 2019 год не только последний в двенадцатилетнем цикле Восточного календаря, но и завершающий наш календарный путь. Творчество конкурсантов помогло конкурсу стать не только коммуникационной площадкой, но и частью жизни каждого из нас. Каждый год мы с нетерпением ждем встречи с коллегами из разных уголков страны, за много лет уже ставшими друзьями",  –  сказала организатор конкурса, директор РГ "Проект", руководитель "Пермского представительства РАСО" Наталья Нечаева.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 22 марта в Санкт-Петербурге в Политехническом университете Петра Великого.

Идея создать календарь с любимцами водной стихии родилась не случайно. Вокруг нас – в домах, лесах, заповедниках – живут самые разные представители животного мира. Некоторые из них – свирепые хищники, другие – крошечные домашние питомцы. Попадая в воду, все они меняются до неузнаваемости, порой показывая свою беззащитность и мягкость. Именно эти веселые моменты вдохновили РКС на создание календаря.

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