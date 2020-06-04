Калитка станет первым территориальным брендом в Карелии

Национальное блюдо карельской кухни – карельская калитка – станет первым территориальным брендом, зарегистрированным в республике Карелия, сообщили в Заскобрании республики.

в республике Карелия, сообщили в Заскобрании республики.

Обладателем бренда будет ООО "Суоярвский хлебозавод", который выпекает калитки по оригинальной карельской рецептуре. Инициатива принадлежит сенатору от Карелии в Совете Федерации Александру Ракитину. Руководство предприятия с готовностью отозвалось на предложение и сразу подготовило все необходимые документы. Федеральная служба "Роспатент" уже подтвердила Суоярвскому хлебозаводу регистрацию "Карельской калитки" и в конце июня этого года ожидается вручение официальных документов.

"Мы хотели быть первыми, кто претендует на получение бренда "Карельская калитка", ведь она является символом нашего туристического края, - комментирует директор хлебозавода Александр Дудник. - Популярна калитка не только в Карелии, но и в соседней Финляндии. Кроме этого, три года подряд наш хлебозавод принимает участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, где мы представляем свою продукцию, в том числе и карельские калитки".

Инициативу сенатора Александра Ракитина поддержала и депутат Законодательного Собрания Светлана Бачой. По мнению парламентария, карельская калитка сегодня по праву является визитной карточкой республики. К традиционному карельскому блюду парламентарий относится с особым интересом и регулярно проводит мастер-классы по выпечке карельских калиток по национальным рецептам.

По мнению Светланы Бачой, надо уделять больше внимания качеству карельских товаров, продвижению на рынке, так как региональный бренд усиливает привлекательность региона, развивает туризм и дает дополнительные возможности укрепления экономики предприятий.

"Республике Карелия необходимо создать свою дорожную карту по регистрации региональных брендов", - считает сенатор, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин. Он внес предложение по созданию на площадке Минэкономразвития Республики Карелия рабочей группы, которая будет сопровождать и содействовать получению региональных брендов в виде товарного знака, НМПТ или географического указания.