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Кальянный бизнес в Петрозаводске предупредил о последствиях запрета на курение кальянов в барах

Новости. Общество
15:54, 05 Октября 2020
фото: pixabay
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила предложения, как сохранить кальянные после запрета на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Этот запрет вступает в силу с 31 октября.

Инициатива бизнес-омбудсмена появилась в ответ на обращения предпринимателей Петрозаводска, занятых в кальянном бизнесе.  Они согласны с тем, что воздействие табачного дыма на окружающих недопустимо, но в то же время считают запрет недостаточно проработанным и предполагают, что с 31 октября этот бизнес перейдёт в теневое поле.

Гнетова предлагает предусмотреть в федеральном законодательстве возможность создания специальных "кальянных клубов".

Какими должны быть эти клубы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-10-05 17:24:53
Арбитражный суд отказался признать Московскую биржу ответственной за убытки, которые участники торгов понесли, когда 20 апреля нефтяные фьючерсы впервые в истории ушли в минус.
Иск был подан к бирже 16 физлицами, потерявшими в тот день от 29 тыс. до 11 млн рублей каждый.
Когда диванные финансовые аналитики, мамкины атланты и гуру либертарианства просаживают тыщи и мильёны на свободной бирже, они вдруг бегут в государственные суды и начинают там судиться. Верните, говорят, наши легионы. Это было понарошку. Не для того меня мамка растила, чтоб я так и не стал миллионером!
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-05 17:20:05
Пусть покажет их ЕГРЮЛы с суммами страховых взносов и налогов. Тогда и решим, сколько потеряем.
Угрозы тут могут быть только здоровью и чистоте.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-05 17:18:30
Вот пусть у Гнетовой в подъезде и кальянят все!
zanoza
2020-10-05 16:38:20
Давайте уже и проституцию с наркоманией легализуем, тоже доход будет приличный в казну.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-05 17:20:56
zanoza, вот пусть суммы белых доходов сначала хоть эти дымовики покажут.
тетка
2020-10-05 16:30:37
Угрожают? В данной ситуации Гнетова могла бы и промолчать, это не тот бизнес, который надо поддерживать.
zanoza
2020-10-05 16:37:39
тетка, деньги же не пахнут :)
новый
2020-10-05 16:21:22
Кальянный бизнес, блин :) Гнать ссаными тряпками таких трактирщиков вместе с курцами. Хде спортивная общественность ?
Гость
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