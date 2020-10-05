Кальянный бизнес в Петрозаводске предупредил о последствиях запрета на курение кальянов в барах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила предложения, как сохранить кальянные после запрета на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Этот запрет вступает в силу с 31 октября.

Инициатива бизнес-омбудсмена появилась в ответ на обращения предпринимателей Петрозаводска, занятых в кальянном бизнесе. Они согласны с тем, что воздействие табачного дыма на окружающих недопустимо, но в то же время считают запрет недостаточно проработанным и предполагают, что с 31 октября этот бизнес перейдёт в теневое поле. Гнетова предлагает предусмотреть в федеральном законодательстве возможность создания специальных "кальянных клубов". Какими должны быть эти клубы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".