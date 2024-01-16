КамАЗ опрокинулся набок на оживленном проспекте в Петрозаводске

ДТП случилось утром 17 числа на Лесном проспекте карельской столицы.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии Роман Суслов выложил видео последствий ДТП с КамАЗом.



Как нам сообщили в Госавтоинспекции республиканской столицы, 17 января, в 08.40, дорожным полицейским стало известно о том, что водитель грузовика не справился с управлением и положил свой КамАЗ набок у дома № 57 по Лесному проспекту.



Большегруз опрокинулся перед пешеходным переходом. Пострадавших нет.