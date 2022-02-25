Камаз отбросил иномарку на женщину в Петрозаводске

ДТП с пострадавшим произошло на улице Чапаева, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 25 февраля, в 16.07 в Петрозаводске на ул. Чапаева, в районе дома №102, произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомашиной Камаз, совершил наезд на стоявший перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль Skoda Rapid. От удара иномарку отбросило на пешеходный переход, где 41-летняя женщина переходила проезжую часть.

В результате ДТП пешеход травмирована. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.