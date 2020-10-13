Каменные контейнерные площадки устанавливают в Петрозаводске (ФОТО)

До ноября планируют установить новые каменные контейнерные площадки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице вводятся дополнительные меры по поддержанию чистоты контейнерных площадок. Сейчас в Петрозаводске монтируют новые каменные конструкции.

На разных стадиях готовности находится 12 объектов.

ИП Бутяева О.Г. возводит постройки на улицах Антикайнена (у дома № 27), Антонова (у домов № 7 и № 9А), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников), а также на Лесном проспекте (у дома № 31).

Полностью завершить монтаж конструкций планируется в ноябре. Тогда же они начнут работать по назначению.

Кроме того, администрация заключила контракт на уборку территорий возле муниципальных контейнерных площадок.





Чистоту у объектов, находящихся на городских общественных территориях, поддерживает МУП "ПетроГИЦ". Подрядчик убирает отходы, который разносят ветер и животные. Вывозом ТКО с контейнерных площадок во дворах занимаются мусоровывозящие компании.