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Каменные контейнерные площадки устанавливают в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 14 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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До ноября планируют установить новые каменные контейнерные площадки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице вводятся дополнительные меры по поддержанию чистоты контейнерных площадок. Сейчас в Петрозаводске монтируют новые каменные конструкции.

На разных стадиях готовности находится 12 объектов.

ИП Бутяева О.Г. возводит постройки на улицах Антикайнена (у дома № 27), Антонова (у домов № 7 и № 9А), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников), а также на Лесном проспекте (у дома № 31).

Полностью завершить монтаж конструкций планируется в ноябре. Тогда же они начнут работать по назначению.

Кроме того, администрация заключила контракт на уборку территорий возле муниципальных контейнерных площадок.



Чистоту у объектов, находящихся на городских общественных территориях, поддерживает МУП "ПетроГИЦ". Подрядчик убирает отходы, который разносят ветер и животные. Вывозом ТКО с контейнерных площадок во дворах занимаются мусоровывозящие компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-14 18:17:25
людишки брезгуют дверь за ручку открывать и пакеты рядом бросают.
кир
2020-10-14 18:03:21
Почему В.Поташов не пишет как эти площадки устанавливают в Баренц-регионе? Или вирус не пускает его туда? Всё польза какая-то была бы, чем дежурить в редакции. А не он ли зарубил сегодня мои заметки?
тетка
2020-10-14 18:17:03
кир, хи-хи, исследователь помоек учит журналистов.
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