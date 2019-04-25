Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:19, 25 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Камера в баре Петрозаводска помогла найти вора

Загрузка...

Мужчина украл телефон у знакомого и долго отрицал свою причастность, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний житель микрорайона СКЗ. Он сообщил, что накануне дома распивал спиртное со своим приятелем, а утром обнаружил пропажу мобильного телефона. Гость отрицал свою причастность к случившемуся, поэтому потерпевший обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска побеседовали с 31-летним приятелем потерпевшего, который в день происшествия находился у него в квартире. Мужчина не сознался в содеянном.

Полиция выяснила, что мужчина поехал на такси в один из баров в Петрозаводске. Камеры наблюдения, установленные в заведении, зафиксировали похищенный гаджет.

После просмотра видео мужчина дал признательные показания и пояснил, что планировал продать похищенный телефон, но потерял его.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
18.04.2019, 11:25
В Карелию идет летняя погода

Аналитика

Сегодня 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»