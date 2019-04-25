Камера в баре Петрозаводска помогла найти вора

Мужчина украл телефон у знакомого и долго отрицал свою причастность, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний житель микрорайона СКЗ. Он сообщил, что накануне дома распивал спиртное со своим приятелем, а утром обнаружил пропажу мобильного телефона. Гость отрицал свою причастность к случившемуся, поэтому потерпевший обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска побеседовали с 31-летним приятелем потерпевшего, который в день происшествия находился у него в квартире. Мужчина не сознался в содеянном.

Полиция выяснила, что мужчина поехал на такси в один из баров в Петрозаводске. Камеры наблюдения, установленные в заведении, зафиксировали похищенный гаджет.

После просмотра видео мужчина дал признательные показания и пояснил, что планировал продать похищенный телефон, но потерял его.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.