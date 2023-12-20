Камера зафиксировала, как неизвестный ранним утром поджег мусорные баки в Петрозаводске

Контейнерная площадка на Ключевой не пережила набега велосипедиста.

В паблике «Ключевая | Новости района» появилось видео поджога мусорной площадки. Инцидент случился в минувшие выходные, 18 декабря, около 5 часов утра.

На кадрах с камеры наблюдения компании «Ситилинк» неизвестный мужчина на велосипеде подошел к мусорным бакам, и через некоторое один из них загорелся. Пламя быстро распространилось на другие баки, и вскоре вся контейнерная площадка оказалась охвачена огнем.

Приехавшие через несколько минут пожарные быстро потушили пламя, но часть площадки уже успела серьезно выгореть.

Как сообщила автор видео, пожар случился возле дома 8А по улице Антонова в петрозаводском районе Ключевая.