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Камеры фото-фиксации будут автоматически штрафовать за выброс мусора из автомобиля

Новости. Общество
22:00, 09 Января 2023
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

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  С 11 января вступают в силу поправки к КоАП, по которым фото- и видеокамеры будут автоматически штрафовать собственников автомобилей, из которых выбрасывают мусор.

Об этом заявил ТАСС руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Важный момент — с 11 января вступают в силу нормы о том, что в случае, если правонарушения зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, — то норма КоАП, предусматривающая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, — не применяется. При этом, необходимо обратить внимание, что в случае, если лицо повторно привлекается к административной ответственности за выгрузку или сброс отходов вне положенных мест с использованием транспортных средств, то помимо административного штрафа будут конфискованы такие транспортные средства», — сказал Буцаев.

При этом он пояснил, что ответственность за выброс мусора в неположенных местах уже предусмотрена статьей 8.2 КоАП, которая предусматривает привлечение к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. За такие административные правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, а для предпринимателей и юридических лиц — еще и возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. К ответственности привлекает Росприроднадзор.

В июле 2022 года ужесточена административная ответственность за правонарушения, связанные с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления. Так, федеральным законом 287-ФЗ в КоАП внесены изменения, предусматривающие появление новых составов административных правонарушений: загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов. При этом выше штрафы для использующих грузовики, прицепы к ним, тракторы и другие самоходные машины. К ответственности привлекут собственника транспортного средства. По основному составу штраф составляет для граждан от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а если мусор выбросили из грузовика — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

 

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