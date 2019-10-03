16:04, 03 Октября 2019
Камеры в Петрозаводске будут автоматически "ловить" водителей, не пропустивших пешехода
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В Госавтоинспекции рассказали о новых камерах, которые будут определять траектории движения автомобиля и пешехода и автоматически фиксировать нарушения.
Как пояснили в ГИБДД, на нескольких переходах будут установлены устройства "АвтоУраган" и "СКАТ". Приборы будут фиксировать траектории и скорость движения как автомобилей, так и пешеходов, после чего эти величины будут сопоставляться.
Нарушение будет фиксироваться в том случае, если траектории человека и машины пересеклись, в результате чего была спровоцирована ситуация, когда пешеход был вынужден остановиться или отпрыгнуть от непропустившего его транспортного средства.
На что еще способны новые устройства и где они будут установлены, читайте на сайте "Вести Карелии".
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