Камеры в Петрозаводске будут автоматически "ловить" водителей, не пропустивших пешехода

В Госавтоинспекции рассказали о новых камерах, которые будут определять траектории движения автомобиля и пешехода и автоматически фиксировать нарушения.

Как пояснили в ГИБДД, на нескольких переходах будут установлены устройства "АвтоУраган" и "СКАТ". Приборы будут фиксировать траектории и скорость движения как автомобилей, так и пешеходов, после чего эти величины будут сопоставляться.

Нарушение будет фиксироваться в том случае, если траектории человека и машины пересеклись, в результате чего была спровоцирована ситуация, когда пешеход был вынужден остановиться или отпрыгнуть от непропустившего его транспортного средства.

На что еще способны новые устройства и где они будут установлены, читайте на сайте "Вести Карелии".