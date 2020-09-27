Камеры зафиксировали, как пьяный водитель убегал с места ДТП в центре Петрозаводска

Очевидцы происшествия на Первомайском проспекте задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Напомним, 27 сентября в 19:29 на перекрёстке проспекта Первомайский – улица Московская 39-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ". В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка Audi.

Судя по видео, размещенного на ДТП ПТЗ, после аварии человек, вышедший с водительского места Audi, попытался уйти с места ДТП. Он был задержан очевидцем происшествия.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".