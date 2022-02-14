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Камеры запечатлели погоню ГИБДД на проспекте в Петрозаводске, где произошло страшное ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:22, 16 Февраля 2022
фото: кадры из видео

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В соцсети появились погони на Первомайском проспекте в Петрозаводске, где после ДТП водителя вырезали из авто.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» комментаторы опубликовали два видео с камер наружного наблюдения.
На одном ролике, по словам комментатора, в объектив камеры попал предположительно тот самый водитель, который после и пострадал в ДТП на Первомайском.

Камера запечатлела, как он вышел из бара в центре города, сел за руль и выехал с парковки на дорогу, где его через несколько минут начали преследовать сотрудники ГИБДД на машине ДПС с сигнальными огнями.

Позже, второй горожанин, опубликовал видео, как по Первомайскому проспекту неслась иномарка, пытаясь оторваться от преследования сотрудников ГИБДД.

Судя по времени на видеороликах, участником погони мог быть водитель Nissan Maxima, который позже попал в ДТП.

В Госавтоинспекции Петрозаводска не стали комментировать данный инцидент, сообщив, что всю информацию опубликовали в новости на сайте ведомства.

Напомним, по информации ГИБДД Петрозаводска, сегодня ночью на Первомайском проспекте водитель иномарки не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль, получил серьезные травмы, после чего был госпитализирован с места ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Апельсин
2022-02-16 12:53:35
очередная синь, либо нарик.... Виноват будет водитель грузовика, вдруг там в ниссане чей-то нужный сынок
Пенсионер нищий
2022-02-16 12:33:38
Обычное дело в стране, где законы избирательны...
petronik
2022-02-16 12:07:29
Понятно, кто виноват. Что делать?
тойво неулыба
2022-02-16 12:05:57
Отмечал День бармена ?
Гость
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