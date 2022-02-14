Водителя вырезали из машины после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

На Первомайском проспекте водитель иномарки въехал в припаркованные автомобили – пострадавший госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ночью 16 февраля в 3.45 в районе дома № 6 по Первомайскому проспекту 33-летний водитель автомобиля Nissan Maxima неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у края проезжей части автомашину «Волга», где водитель отсутствовал. «Волгу» от удара откинуло на впереди припаркованную «Газель», где также не было водителя.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения, молодой водитель иномарки с травмами госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В МЧС отметили, что спасателям пришлось вырезать пострадавшего из автомобиля.