"Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов должна навсегда уйти в прошлое"

В Карелии предприятия, которые занимаются добычей и обработкой камня, решили объединиться для выявления и решения общих проблем, а также выработки единых принципов работы.

Главная задача Ассоциации – защита интересов камнеобработчиков и изыскание необходимых инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности..

В правление Ассоциации камнеобработчиков вошли руководители пяти крупных отраслевых компаний, которые занимают ведущие позиции в этом секторе экономики. Возглавил Ассоциацию директор компании "Петрагранит" Дмитрий Фабрикантов, который много лет работает в камнеобработке – с момента создания своего первого предприятия.

"Конечно, все участники индустрии камнеобработки заинтересованы в том, чтобы существовали единые правила игры, - заявил Дмитрий Фабрикантов. - Чтобы государством были созданы такие условия, при которых станет невыгодно работать в серой зоне, как это делают сейчас некоторые частники. Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов, такой подход должен навсегда уйти в прошлое.

Наша задача – это формирование цивилизованного и структурированного рынка камнеобработки в Карелии, который основывается, в том числе, на взаимном доверии и деловом партнерстве во взаимоотношениях всех участников рынка".

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