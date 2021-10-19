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Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в Карелии: наркоторговцам грозит пожизненный срок

Новости. Криминал
12:40, 19 Октября 2021
фото: Пресс-служба МВД России по Республике Карелия

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Полицией Карелии ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков, организованный жителями Петрозаводска.

В поле зрения оперативных сотрудников полиции Костомукши попали двое приезжих граждан, информирует сайт МВД Медиа. По имевшейся информации, они являлись активными участниками организованной группы и сбывали в городе синтетический наркотик.

Полицейские установили, что география преступной деятельности подозреваемых охватывает и другие районы республики. Дальнейшие мероприятия на территории всего субъекта проводились сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков карельской полиции. Сотрудники МВД ликвидировали канал поставок запрещённых веществ в регион.

Подозреваемые — жители Петрозаводска 22 и 34 лет, являющиеся закладчиками, были задержаны на трассе в Пряжинском районе, где на одном из придорожных паркингов они расфасовывали «товар» на разовые дозы. В их автомобиле обнаружено более 500 граммов синтетических наркотиков. Граждане находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Затем оперативники установили личности тех, кто поставлял наркотик. Ими оказались земляки задержанных — двое петрозаводчан 1983 и 1990 года рождения. Они доставляли вещества в регион, дробили на более мелкие партии и через тайники передавали розничным курьерам для сбыта более чем в 10 районах республики. При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» подозреваемых задержали во время очередной поставки. В настоящее время они заключены под стражу.

В отношении жителей Петрозаводска возбуждены и расследуются уголовные дела по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

В ходе ликвидации указанного наркотрафика из незаконного оборота изъято более 3,5 килограмма синтетических наркотиков. Кроме того, при обыске в доме одного из подозреваемых обнаружены и изъяты 15 кустов наркосодержащего растения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, информирует сайт МВД Медиа.

Ранее сообщалось, что наркокурьер в Карелии получил 14 лет строгого режима после обвинительного вердикта присяжных.

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