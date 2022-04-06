Канализацию Петрозаводска стали чаще забивать мусором

Власти столицы Карелии заявили, что в Петрозаводске увеличилось количество канализационных засоров.

В последнее время в Петрозаводске увеличилось количество канализационных засоров. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы со ссылкой на данные АО «ПКС — Водоканал».

Причиной засоров называют неправильную эксплуатацию сетей. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые медицинские маски и строительный мусор.

«Администрация Петрозаводска и АО „ПКС — Водоканал“ призывают жителей карельской столицы быть ответственными и использовать канализацию только по её прямому назначению. В унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, прочие средства личной гигиены, целлофан, маски, перчатки, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия неизбежно влекут за собой засоры, которые приводят к авариям на коммунальных сетях», — заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сотрудники коммунальных служб предупреждали горожан, что канализацию нельзя использовать в качестве мусоропровода.