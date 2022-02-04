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Жителям Петрозаводска показали, что достали из канализации

Новости. Общество
14:01, 07 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Сотрудники коммунальных служб предупреждают: канализацию нельзя использовать как мусоропровод, пишет ЕДДС Петрозаводска.

В паблике единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска появилось сообщение с фото, на котором запечатлена куча склизкой грязи, которую достали из канализации.

«Уважаемые горожане! Это добро достали из канализации при очистке засора работники аварийной службы АО «ПКС — Водоканал» на ул. Дружбы около детского сада. Напоминаем, что канализацию нельзя использовать как мусоропровод!»» — написали в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что на минувших выходных Петрозаводск ушел под воду. Засор канализационных сетей привел к тому, что стоками оказались затоплены несколько улиц в центре Петрозаводска.

По словам технического директора АО «ПКС» Виталия Остапчука, причиной засора стал бытовой мусор, который жители города бросают в канализацию.

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Комментарии

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Изя
2022-02-07 15:05:06
Когда чистили в последний раз деятели ????)))
Os
2022-02-07 14:59:48
А что это такое? Хоть бы пояснили.
Титов
2022-02-07 14:55:49
У нас многое не так , как у наших соседей в Финляндии ...Вот и ТГК - 1 своей работой подтверждает это . За окном потепление , но компания топит также , как и в лютые морозы . Не думаю , что это обычная корысть и желание под конец зимы вытащить из наших кошельков чуть больше , чем нужно ... Это , видимо, особый алгоритм их работы , который ещё не понять нам - простым обывателям ...
Вепс
2022-02-07 14:50:26
Одна из сотрудница мэрии назвала горожан, гадящих в городе, свиньями. На неё сильно обиделись, а ведь она была права.
сникерс
2022-02-07 14:31:34
обычное ......, которое и должно быть там. Может ПКС обслуживать надо вовремя, полученное добро от советской власти?
Teатральный критик
2022-02-07 14:27:36
Вредительство. Сталина на вас нет
1
2022-02-07 14:14:43
Это добро -это что ? Может просто чистить надо чаще канализацию АО ПКС .
Экcперд
2022-02-07 14:14:00
Подбросили враги
David.
2022-02-07 14:12:17
Чет не видно памперсов и.т.п , а виден обычный канализационный ил. Не надо все на граждан сваливать, когда вся городская инфраструктура прогнила!
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