Жителям Петрозаводска показали, что достали из канализации

Сотрудники коммунальных служб предупреждают: канализацию нельзя использовать как мусоропровод, пишет ЕДДС Петрозаводска.

В паблике единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска появилось сообщение с фото, на котором запечатлена куча склизкой грязи, которую достали из канализации.

«Уважаемые горожане! Это добро достали из канализации при очистке засора работники аварийной службы АО «ПКС — Водоканал» на ул. Дружбы около детского сада. Напоминаем, что канализацию нельзя использовать как мусоропровод!»» — написали в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что на минувших выходных Петрозаводск ушел под воду. Засор канализационных сетей привел к тому, что стоками оказались затоплены несколько улиц в центре Петрозаводска.

По словам технического директора АО «ПКС» Виталия Остапчука, причиной засора стал бытовой мусор, который жители города бросают в канализацию.