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Канализацию прорвало – вонючая вода затопила дома в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:14, 14 Августа 2021

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В Сайнаволоке прорвало канализационный колодец, частные дома оказались затоплены экскрементами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители Сайнаволока, терпевшие бедствие, прислали видео, на котором запечатлели, как канализационные воды затапливают их участки и подбираются к домам.

«13 августа с утра несколько частных домов в посёлке Сайнаволок затапливали канализационные воды. Колодец от всей Птицефабрики засорился, говно поплыло прямо к нам. Звонки в МЧС и ЕДДС Петрозаводска не дали результатов, нашли номер телефона главного инженера Водоканала Бернадских Андрея Алексеевича. Спасибо ему большое за то, что не дал утонуть в экскрементах», - написал житель Сайнаволока.

По словам пострадавших от аварии, на сегодняшний день вода из канализации их больше не затапливает, но проблема полностью не решена – ее обещали исправить в понедельник, 16 августа.
«Спасибо Водоканалу, спасибо рабочим и отдельное спасибо Бернадских Андрею Алексеевичу», - поблагодарили жители Сайнаволока.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-14 12:54:57
На западе всё хреново, а у нас всё хорошо!
Вася
2021-08-14 12:41:54
только начали подыматься с колен, а тут новый удар!
Dima
2021-08-14 12:17:31
Это отличная новость! Радостная.
udo
2021-08-14 11:29:16
А вы метро копать не хотите для сточных вод. Дайте Москве понять, что не хотите быть как батька Лукашенко и деньги на это сооружение разу появятся.)))
Козьма
2021-08-14 11:24:02
Почему молчит Любарский ? Где он ???
Вася
2021-08-14 11:31:09
Козьма, узнай куда вся нефть и все ресурсы вы из страны выкачиваете,
Гость
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