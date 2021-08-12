Канализацию прорвало – вонючая вода затопила дома в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

В Сайнаволоке прорвало канализационный колодец, частные дома оказались затоплены экскрементами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители Сайнаволока, терпевшие бедствие, прислали видео, на котором запечатлели, как канализационные воды затапливают их участки и подбираются к домам.

«13 августа с утра несколько частных домов в посёлке Сайнаволок затапливали канализационные воды. Колодец от всей Птицефабрики засорился, говно поплыло прямо к нам. Звонки в МЧС и ЕДДС Петрозаводска не дали результатов, нашли номер телефона главного инженера Водоканала Бернадских Андрея Алексеевича. Спасибо ему большое за то, что не дал утонуть в экскрементах», - написал житель Сайнаволока.

По словам пострадавших от аварии, на сегодняшний день вода из канализации их больше не затапливает, но проблема полностью не решена – ее обещали исправить в понедельник, 16 августа.

«Спасибо Водоканалу, спасибо рабочим и отдельное спасибо Бернадских Андрею Алексеевичу», - поблагодарили жители Сайнаволока.