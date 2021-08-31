Канализационные стоки в Петрозаводске вырвались наружу и превратились в настоящую реку (ВИДЕО)

Авария на канализационных сетях в петрозаводском микрорайоне Соломенное привела к выходу стоков на поверхность — затопленной оказалась большая территория.

Об этом написал в соцсетях житель Петрозаводска Евгений Антонов.

«Пятые сутки течет канализация — это район Соломенное напротив кладбища через дорогу. Залито примерно с большое футбольное поле с метр глубиной, в том числе, водопроводные колодцы», — написал горожанин.

В подтверждение своих слов он разместил видео с места ЧП.

По его словам, он обращался два дня назад в ЕДДС, а во вторник отправил видеозапись мэру Петрозаводска.

«На 11.30 все также ОНО течет!!!», — возмутился горожанин.

В пресс-службе АО «ПКС», чье подразделение отвечает за состояние этого участка канализации, сообщили, что там произошел прорыв трубы. Стоки были перенаправлены по резервному трубопроводу. По утверждению ПКС, в настоящее время разлив стоков на поверхности ликвидирован. Ремонт основного трубопровода начнется после согласования земляных работ.