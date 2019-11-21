Канализационным очистным сооружениям Петрозаводска исполнилось 40 лет

Канализационным очистным сооружениям Петрозаводска 19 ноября исполнилось сорок лет.

За эти годы сменилось не одно поколение работников, очистные сооружения претерпели колоссальные изменения. Но главное в этой истории – люди, которые продолжают посвящать городу свой труд, время и, конечно же, любовь.

Строительство КОС было похоже на создание космического корабля: вложены огромные человеческие энергоресурсы, профессионализм, опыт, бесстрашие. Но ракете лететь в космос на короткий срок, а КОСу служить тысячам горожан долгие годы.

В самом начале пути не хватало оснащения, оборудования, и многое приходилось осваивать с помощью подручных средств, подключая смекалку и опыт в других областях производства.



Город непрерывно рос, население увеличивалось быстрыми темпами, ресурсов КОС стало не хватать, резервуары наполнялись слишком быстро. В 1987 году появился цех механического обезвоживания, на сооружения были доставлены центрифуги ОТШ – 630, в 1996 году поставили фильтр-пресс Bellmer. Чтобы контролировать процесс обезвоживания, нужно быть с техникой "на ты", что с легкостью получалось у мастеров на КОС.

18 июня 2015 года началась новая эпоха очистных сооружений: получено официальное разрешение на строительство и модернизацию канализационных очистных сооружений г.Петрозаводска. За два года была проведена масштабная работа: заменили устаревшее оборудование, построили дополнительные отстойники, реконструированы аэротенки, насосные станции. Была установлена станция химического осаждения. Благодаря модернизации, вода, попадающая из КОС в озеро, сейчас чище той, что поступает на водозаборе.





Первыми, кого поздравили с юбилеем, были ветераны. Те самые мужчины и женщины, кто прошел большой путь от становления канализационных очистных сооружений и до сегодняшнего дня, потому что "косовец" - это навсегда. Трое из ветеранов поныне работают на КОС с 1979 года, и отметили сорокалетие своей трудовой деятельности вместе со своей организацией. "Я всегда говорю, что самое ценное, что есть в "РКС-Петрозаводск" - это не машины и механизмы, а люди. Самоотверженные, честные, стойкие, редкие профессионалы. Только благодаря Вам наш водоканал признан образцовым предприятием ЖКХ России. Благодаря Вам наш родной город бесперебойно получает коммунальные услуги высокого качества. Благодаря Вам я знаю, что нет ничего невозможного" - слова главного управляющего директора "РСК-Петрозаводск" Сафронова Александра Владимировича были о каждом, кто трудился на канализационных очистных сооружениях и кто работает сегодня.

Быть специалистом на канализационных сооружениях – это не профессия, а судьба, школа жизни. КОС учит многому: быстрому реагированию, профессиональным навыкам, умению решать технологические задачи. Но главное, чему учит КОС – взаимодействию с коллегами, искренности, дружбе. Все праздники, радости и горести рядом. И сорокалетний юбилей родной организации – это не официальное мероприятие с поздравлениями от администрации и министерств, а встреча добрых сослуживцев, плечом к плечу трудящихся для города.