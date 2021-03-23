Кандидаты на кресло сити-менеджера в Петрозаводске расскажут о своих доходах губернатору

Депутаты Петросовета утвердили стандарты отчетности претендентов на пост нового сити-менеджера карельской столицы.

Городские парламентарии в среду, 24 марта, внесли изменения в решение горсовета "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа".

Изменения регламентирует необходимость основных претендентов на должность сити-менеджера составить отчет о финансах и имуществе в соответствии с актуальным антикоррупционным законодательством России.

Как пояснили "Столице на Онего" в Петросовете, кандидаты обязаны предоставить информацию о своих доходах, расходах, имуществе, а также аналогичные сведения о членах своих семей. Отчет должен быть составлен по форме, установленной указом президента страны. Кандидаты должны предоставить такой документ губернатору и по желанию направить его в адрес комиссии, которая рассматривает претендентов на пост главы города.

В горсовете отметили, что претенденты на кресло сити-менеджера и раньше отчитывались о своих финансах и имуществе, но сейчас эти требования приведены в соответствие с федеральным антикоррпуционным законодательством.

Также проектом предусмотрено, что кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.