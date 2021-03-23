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Кандидаты на кресло сити-менеджера в Петрозаводске расскажут о своих доходах губернатору

Новости. Общество
14:00, 24 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Депутаты Петросовета утвердили стандарты отчетности претендентов на пост нового сити-менеджера карельской столицы.

Городские парламентарии в среду, 24 марта, внесли изменения в решение горсовета "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа".

Изменения регламентирует необходимость основных претендентов на должность сити-менеджера составить отчет о финансах и имуществе в соответствии с актуальным антикоррупционным законодательством России.

Как пояснили "Столице на Онего" в Петросовете, кандидаты обязаны предоставить информацию о своих доходах, расходах, имуществе, а также аналогичные сведения о членах своих семей. Отчет должен быть составлен по форме, установленной указом президента страны. Кандидаты должны предоставить такой документ губернатору и по желанию направить его в адрес комиссии, которая рассматривает претендентов на пост главы города.

В горсовете отметили, что претенденты на кресло сити-менеджера и раньше отчитывались о своих финансах и имуществе, но сейчас эти требования приведены в соответствие с федеральным антикоррпуционным законодательством.

Также проектом предусмотрено, что кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-24 14:53:49
Это почему кандидаты должны отчитываться о своих доходах перед губернатором? Это нарушение Конституции РФ! Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). Мало того что мэр ПТЗ избирается не народным голосованием, а комиссией из депутатов и членов ,назначенных главой региона, так ещё и о доходах они видите ли должны отчитываться перед главой региона. А на каком таком основании???
David .
2021-03-24 15:07:07
zanoza, закон, как дышло, как надо - так и вышло! :)
zanoza
2021-03-24 16:03:21
David ., плохой гарант у основного закона страны, потому и нарушается Конституция.
театральный критик
2021-03-24 14:46:04
У яблочнутых дети и активы за границей. слабунова не даст соврать.
Андрей
2021-03-24 15:19:16
театральный критик, Критик, у тебя опять чешется?
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